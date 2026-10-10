Maltempo in Campania, frana a Mergellina: evacuati tre appartamenti

(Adnkronos) – Sono stati evacuati in via precauzionale tre appartamenti a causa di una frana nella zona di Mergellina, a Napoli. Prosegue l'impegno dei vigili del fuoco per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che sta interessando l'intero territorio provinciale: 150 gli interventi già portati a termine dalle squadre, concentrati prevalentemente su allagamenti, danni d'acqua e dissesti statici. Nella sera di venerdì, a causa delle intense precipitazioni, una frana in via Fedro, nella zona di Mergellina, ha reso necessaria l'evacuazione a scopo precauzionale di 3 appartamenti. Sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e di alcuni alberi pericolanti che minacciavano la linea ferroviaria della vicina stazione metropolitana. In prefettura è stata convocata ieri sera una nuova riunione del Centro coordinamento Soccorsi, convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, per fare il punto sugli effetti delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio metropolitano. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione nel territorio di Castellammare di Stabia, dove si è verificata la caduta di massi sulla strada statale 145 sorrentina, all’uscita della galleria di Pozzano, in direzione Vico Equense. In seguito a questo episodio sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli uffici tecnici comunali, che hanno provveduto alla rimozione dei massi e alla messa in sicurezza dell’area interessata. In seguito alle verifiche effettuate, i Vigili del fuoco hanno evidenziato l’opportunità di mantenere, in via precauzionale, la circolazione a senso unico alternato, in considerazione dello stato di allerta meteo di colore arancione, prorogato fino alle 15 di oggi. Ed effettueranno inoltre un ulteriore sopralluogo tecnico per verificare le condizioni dell’intero costone circostante e valutare la possibilità di procedere alla completa riapertura della strada in condizioni di sicurezza. Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato che l’allerta meteo di colore arancione è stata prorogata fino alle 15. Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha emanato ieri in tarda serata un'ordinanza urgente di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a tutela dell'incolumità pubblica, nella giornata di oggi a causa delle previsioni di precipitazioni temporalesche. La sezione di protezione civile della Regione Puglia ha emanato un'allerta meteo arancione in tutto il Salento per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, con validità dalla mezzanotte scorsa e per 24 ore. Oltre ai rovesci di forte intensità, sono previste forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. E' stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale e sono state adottate misure precauzionali di chiusura di alcune aree e strutture comunali. Le piogge hanno colpito stanotte molte zone di Bari e provincia. A causa del maltempo, delle raffiche di vento e delle piogge intense in tutta la polizia locale del Comune capoluogo sconsiglia il transito da ogni sottopasso della città e chiede di prestare particolare attenzione per allagamenti di garage seminterrati, cantine e locali posti sotto il livello stradale. I cittadini vengono invitati a ridurre al minimo o evitare gli spostamenti in auto. La criticità tende verso "l'allerta rossa", spiega la polizia locale.

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Pubblicato il 10 Ottobre 2026