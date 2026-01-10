Attualità

Maltempo, freddo fino a domenica: a Roma minime verso lo zero ma niente neve

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Nelle prossime ore sull'Italia avremo ancora condizioni di maltempo, in particolare al centro-sud con diverse nevicate e con un forte vento di maestrale, aria particolarmente fredda che viene da nord-est, che provocherà un ulteriore sensibile calo delle temperature e una maggiore sensazione di gelo". Lo dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "Dalla giornata di domani – prosegue – il vortice di maltempo si sposterà e si allontanerà dall'Italia: per questo le condizioni del tempo sono previste in deciso miglioramento da domani, con le ultime piogge solamente sulla fascia adriatica e su parte del sud, oltre alle nevicate fino a quote collinari ma solamente sui settori adriatici, quindi Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia, fino ai 6-700 metri". "Le condizioni quindi sono in miglioramento ma farà ancora piuttosto freddo specie di notte e al primo mattino. Anche a Roma, dove comunque non nevicherà, sia domani che lunedì le temperature minime scenderanno fin verso gli zero gradi. Per quanto riguarda il nord – conclude Gussoni – ci sarà invece un tempo decisamente più stabile e soleggiato anche se farà comunque piuttosto freddo, soprattutto di notte e al primo mattino con estese gelate". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Can Yaman arrestato in Turchia: l’attore coinvolto in un’indagine antidroga

44 minuti fa

Paura per Caterina Balivo in Argentina: malore in aeroporto, il ricovero e il lieto fine

46 minuti fa

Da Salman Rushdie a Stefania Auci, le novità in libreria

56 minuti fa

Corre verso compagno e lo butta a terra con una spallata: clamorosa lite in amichevole

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio