Maltempo Emilia Romagna, annullato Gp Imola di Formula 1

(Adnkronos) – Emergenza maltempo in Emilia Romagna, nel prossimo fine settimana non si correrà il Gp di F1 a Imola. Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime, l'organizzazione della F1 ha deciso di non far disputare la gara. Il maltempo ha imposto alla Formula 1 e agli organizzatori della gara la decisione di non andare avanti con l'appuntamento in programma all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Nella notte le precipitazioni hanno messo ulteriormente in ginocchio l'Emilia-Romagna: i fiumi hanno continuato a esondare con l'acqua che ha invaso diverse aree della regione. Prosegue dunque l'allerta rossa e l'evento sportivo non andrà avanti perché, fa sapere la F1, "non possiamo procedere in sicurezza e non è giusto aggiungere ulteriori oneri alla comunità e ai servizi di emergenza nella regione". Nei pressi del circuito scorre il fiume Santerno, la cui piena ha imposto già un'evacuazione precauzionale della struttura. Dopo la situazione decisamente critica della giornata di ieri, oggi una nuova allerta rossa che ha riguardato anche il comune di Imola. Sul sito ufficiale del Comune è stata pubblicata l'ordinanza che ha stabilito i comportamenti da adottare e le misure tra cui la chiusura delle scuole e degli impianti sportivi. Con la cancellazione del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, il calendario di Formula 1 perde una delle sue 23 gare in programma in questo Mondiale 2023. Al momento non è previsto un recupero con un'altra data, anche se la stessa Formula 1 fa sapere che verranno esaminate tutte le opzioni.

Pubblicato il 17 Maggio 2023