Maltempo domani, tempesta Debi porta pioggia e neve: previsioni meteo

Non si ferma l'ondata di maltempo che ha coinvolto il centro e il nord Italia. La pioggia, protagonista oggi, sarà presente anche domani 4 novembre con l'arrivo della tempesta Debi in particolare al Nord e sull'Alta Toscana. Inoltre, le previsioni segnalano anche l'arrivo della neve a quote relativamente basse. Come spiega all'Adnkronos Antonio Sanò, meteorologo fondatore de IlMeteo.it, nonostante "la disastrosa perturbazione" che ha colpito in particolare la Toscana nella serata del 2 novembre "si stia allontanando, da domani ne arriverà un'altra, meno forte ma comunque piuttosto intensa". Il riferimento è alla tempesta Debi un profondo ciclone dalle caratteristiche Extra-Tropicali destinato a lasciare il segno su Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania e, appunto, Italia. Allerta in particolare per il pomeriggio di domani, attenzione soprattutto il Nord e la Toscana.

Coinvolgerà, "la Liguria, di nuovo l'alta Toscana, la Lombardia e l'arco alpino. Domani, inoltre, è prevista neve a 1200 metri sulle Alpi, quindi a quote basse". Il weekend si chiude con l'inizio di una nuova ma più breve fase di maltempo: "Da domenica ci saranno ancora piogge, questa volta però sulle regioni centro meridionali, come Lazio, Campania e Calabria. Poi dovrebbe tornare il sole". Non è prevista pioggia per la prossima settimana, spiega ancora l'esperto, che però precisa che "sulla pianura Padana torneranno le nebbie. Inoltre, avremo un abbassamento delle temperature: prevediamo 0° ad Aosta e Bolzano, 4° a Milano, 4-5° a Torino. Le temperature si abbassano perché sta giungendo un'aria più fredda che, appunto, porterà anche la neve sulle Alpi", conclude Sanò. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Novembre 2023