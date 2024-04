Maltempo, chiuso tratto A23 per una frana. Traffico bloccato e code

(Adnkronos) –

Frana sull'autostrada A23 per il maltempo. E' stato chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba in direzione Udine. L'interruzione al chilometro 64 nel Comune di Amaro per le forti piogge che si sono registrate in settimana. Chi viaggia verso Udine deve uscire a Pontebba, percorrere la viabilità ordinaria e può rientrare in A23 a Carnia. Percorso inverso per chi viaggia in direzione opposta verso Tarvisio. Si registrano, inoltre, molte code e in alcuni tratti traffico bloccato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella caduta dei massi. Le squadre dei vigili del fuoco e della polizia stradale hanno assistito gli autisti e i passeggeri dei veicoli, rimasti in fila. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2024