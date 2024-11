Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia per forti piogge e temporali

(Adnkronos) – La Sicilia resta oggi nella morsa del maltempo: anche il novembre la regione è in allerta rossa meteo per le forti piogge e i temporali. Il quadro dell'isola è complesso a giudicare dalle indicazioni fornite dalla Protezione Civile nel suo bollettino. Il sindaco di Catania ha ordinato la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado. L'allerta è rossa per rischio idraulico e idrogeologico sul versante nordorientale e su quello ionico, con particolare attenzione al territorio tra le province di Catania e Messina. Nel resto della regione l'allerta è arancione con l'eccezione della fascia costiera tra le province di Palermo e Messina dove l'allerta è gialla. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale sono previste "precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Per il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, l'allerta temporali varia tra l'arancione e il giallo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2024