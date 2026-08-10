Maltempo, allerta meteo gialla per temporali martedì 11 agosto: la mappa delle 5 regioni a rischio

(Adnkronos) – Non solo caldo estremo ma anche maltempo. L'Italia continua a essere alle prese con altissime temperature e temporali e anche per domani, martedì 11 agosto, la Protezione civile ha diramato un avviso di ﻿allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali per settori di sei regioni, concentrate al Centro Sud. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, la Protezione civile ha diramato per domani, martedì 11 agosto, allerta meteo gialla per rischio ideaulico sui seguenti settori della Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. Per quanto riguarda il rischio temporali, sotto osservazione della protezione civile per domani sono: l'Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), la Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale), il Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti), la Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico) e l'Umbria (Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia). Infine, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è stata dichiarata sempre per domani, martedì 11 agosto, per Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale) e Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico). Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 11 agosto, l'afa non allenta la presa sull'Italia. Lo conferma anche il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. In totale ci saranno 19 città bollino rosso, e cioè Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo e Bolzano. Si contano anche 6 bollini arancioni ad Ancona, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona e due bollini gialli a Cagliari e Torino. Tuttavia, si deve prestare attenzione ai rovesci pomeridiani, soprattutto lungo i rilievi del Nord e la dorsale appenninica, dove il calore accumulato favorirà la crescita di nubi temporalesche anche piuttosto minacciose, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it.

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Pubblicato il 10 Agosto 2026