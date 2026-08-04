Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 5 agosto: a rischio 8 regioni

(Adnkronos) – Mentre continua la quarta ondata di caldo che sta mettendo in ginocchio quasi tutta Italia, con temperature vicine ai 40 gradi non manca il maltempo. Per questo per domani, mercoledì 5 agosto, la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 8 regioni, concentrate al Centro Sud. Lo ha reso noto mediante l'ultimo bollettino di allerte meteo pubblicato sul proprio sito ufficiale. Sono in totale 8 le regioni per le quali la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 5 agosto. Per quanto riguarda il rischio idraulico, l'avviso riguarda i seguenti settori della Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale. Allerta gialla per temporali, oltre che sulla Calabria, anche su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Infine, per il rischio idrogeologico l'avviso di allerta è stato emesso per settori di Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie) e Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno). Non solo temporali. Secondo le previsioni meteo di mercoledì 5 agosto, continua l'ondata di caldo complice il passaggio dell'anticiclone subtropicale africano sull'Italia. Temperature ancora oltre i 35 gradi, con 25 città da bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Il picco verrà raggiunto giovedì 6 agosto, quando tutte e 27 le città monitorate saranno in livello di allerta 3.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026