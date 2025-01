Maltempo al Sud, allerta rossa in Sardegna e arancione in Calabria

(Adnkronos) – Il maltempo non molla la presa nel Sud dell'Italia. Per oggi, sabato 18 gennaio, è allerta rossa sulla Sardegna e arancione in Calabria. E' allerta gialla invece in Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. "La profonda area depressionaria, centrata fra la Tunisia e le nostre due isole maggiori, responsabile del diffuso maltempo che sta già interessando la Sardegna e parte del Sud, nel corso della giornata di domani (oggi, ndr) interesserà anche Puglia e Basilicata, in particolare i relativi settori centro-meridionali e ionici – si legge – Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente". "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche", si sottolinea. L’avviso prevede dal primo mattino di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Basilicata, specie sui relativi settori ionici, in estensione alla Puglia centro-meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore orientale della Sardegna. Allerta arancione sull’intero territorio della Calabria e su parte della Sardegna. Valutata infine allerta gialla sulla restante parte della Sardegna, su settori dell’Abruzzo e su tutto il territorio di Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Gennaio 2025