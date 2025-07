Maltempo al Nord, voli dirottati per forti temporali. Violento nubifragio a Como

(Adnkronos) – Il maltempo sta colpendo il Nord. Alcuni voli diretti all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) sono stati dirottati su altri scali a causa del forte temporale che si è abbattuto nella provincia bergamasca questa mattina. In particolare, a quanto si apprende, nove voli sono stati dirottati a Bologna, tre a Malpensa e uno a Verona. Sono in corso i riposizionamenti dei velivoli e alcune partenze risultano ritardate. Un violento nubifragio si è abbattuto su Como a partire dalle 6 di stamattina. In città si sono registrati allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito la provincia e altre zone della Lombardia, compresa Milano. In centro a Como, l'acqua è fuoriuscita dai tombini di piazza Cavour. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco al lavoro fin da questa mattina. Allagati anche alcuni parcheggi e la zona del lungolago. Resta monitorato il livello del lago. Tra le zone più colpite in Lombardia anche Erba e Cantù, dove sono caduti 77 mm di acqua e poi le province di Varese e Bergamo. Resta attiva l’allerta gialla per rischio temporali emanata da Regione Lombardia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Luglio 2025