Attualità

Maltempo al Nord, scatta l’allerta arancione in una regione: 7 sono in giallo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nord Italia nel mirino del maltempo. Oggi, martedì 21 luglio, scatta quindi l'allerta meteo arancione in una regione, mentre ben 7 sono quelle in allerta gialla. Previsti temporali di forte intensità, raffiche di vento, ma anche grandinate.   Nelle prossime ore, spiega la Protezione civile, "il cedimento del campo di alta pressione sul Nord Italia determinerà infiltrazioni di aria più fresca in quota, favorendo l’innesco di temporali, anche di forte intensità, sulle regioni settentrionali e adriatiche". Sulla base delle previsioni disponibili, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, che prevede dalle prime ore di oggi temporali, anche di forte intensità, su Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana, in estensione a Marche e Abruzzo. "I fenomeni – si legge – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica".    Sulla base dei fenomeni previsti, è stata quindi valutata allerta arancione sui settori costieri delle Marche; allerta gialla su Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna, Marche e settori di Toscana e Abruzzo.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Caldo, ancora allerta massima al Centro-Sud: oggi 18 città da bollino rosso ma domani si cambia

18 minuti fa

Morto Daniele Compatangelo, Parenzo: “Sconvolto, era cronista appassionato e un amico”

48 minuti fa

Morto a New York Daniele Compatangelo, addio al corrispondente La7 che ha raccolto le dichiarazioni di Trump su Meloni dopo il G7

2 ore fa

Fedez in pronto soccorso a Milano, rapper arrivato in ambulanza

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio