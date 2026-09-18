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Maltempo a Roma, ramo cade fuori liceo a Coppedè: feriti 3 studenti

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(Adnkronos) – Questa mattina, intorno alle 12.30, un ramo si è staccato da un albero ed è caduto all’esterno del Liceo Scientifico “Avogadro”, in via Brenta 26, nel quartiere romano di Coppedè. Lievemente feriti e medicati sul posto dai sanitari del 118 tre studenti minorenni che avevano appena lasciato l’istituto. Uno di loro, a causa di un edema al braccio, è stato trasportato in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Parioli e del Nucleo Radiomobile di Roma, insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Settembre 2026

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