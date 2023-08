Maltempo a Milano, Idroscalo chiude per allerta meteo

(Adnkronos) – Il Parco Idroscalo di Milano "alla luce dell’allerta meteo prevista per il pomeriggio di oggi, alle 13, in conformità anche con quanto disposto per gli altri parchi milanesi, a titolo precauzionale, verrà chiuso. Resta inteso che in caso di ritorno a condizione di normalità si potrà riaprire in serata". Lo rende noto Città Metropolitana di Milano. "Attenzione! Vista l'allerta meteo per oggi, venerdì 4/8, per ragioni di sicurezza, Idroscalo chiuderà dalle ore 13 fino al termine della forte perturbazione attesa. Informazioni e aggiornamenti anche su idroscalo.org", il messaggio sulla pagina Facebook ufficiale del parco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Agosto 2023