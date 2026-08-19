Malta, resta in carcere il 15enne italiano arrestato a maggio: udienza rinviata

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Resta detenuto in un carcere minorile Flavio Santoiemma, il 15enne italiano arrestato dalle autorità maltesi lo scorso 25 maggio, a seguito di un procurato allarme presso il proprio istituto scolastico e accusato di numerosi reati. E' quanto si apprende da fonti informate, secondo le quali all'udienza, che nei fatti è stata sospesa e rinviata al 26 agosto per ragioni procedurali, era presente oggi anche l'ambasciatrice a Malta, Valentina Setta. L'ambasciata italiana continua a seguire da vicino il caso, fornendo assistenza. Nel rispetto dell'autonomia della magistratura locale, la priorità resta garantire condizioni di detenzione adeguate al minore, tenendo conto della sua giovane età. Nella precedente udienza, che si era tenuta lo scorso 17 luglio, era stata respinta la richiesta di rilascio su cauzione del minore italiano.

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Pubblicato il 19 Agosto 2026