Attualità

Malika Ayane e la sveglia alle 5 per andare a correre: “Ho imparato a sfidare i miei limiti”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Malika Ayane negli ultimi anni si è innamorata della corsa. Punta la sveglia alle 5 di mattina, allaccia le scarpe, scende sotto casa e va. "Mi ha migliorato non solo la salute, ma anche l’umore, sviluppandomi le endorfine, dandomi il senso della fatica, del limite", ha raccontato la cantante in un'intervista a 'Repubblica'.  L'amore è nato quando si è trasferita a Berlino, una città in cui – come spiega – la temperatura è ideale per allenarsi in tutte le stagioni: non fa mai troppo caldo né troppo freddo. "Abitavo, e abito, sopra un canale, e a qualunque ora del giorno vedevo gente che correva lì sotto. Finché una mattina mi sono alzata e ho visto che la quantità di podisti si era improvvisamente decuplicata o anche di più. Casa mia era sul percorso della maratona di Berlino. L’ho preso come un segnale preciso", ha spiegato nell'intervista.  Negli ultimi anni Malika Ayane ha fatto staffette di 10 chilometri e poi nel 2025 la prima maratona, quella di New York, in 4 ore e 18: "Per me correre è tutto tranne che noioso. Stacco il cervello, penso alle cose mie, mi godo il paesaggio se c’è, sto attenta ai segnali che mi dà il corpo". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Consumi, Birra Moretti celebra l’autenticità a tavola

15 minuti fa

Governo Uk, Starmer sempre più in crisi: Streeting in campo, Burnham attende il via libera

24 minuti fa

Farmaceutica, Innocenti (Chiesi): “Aria pulita e prevenzione, dai giovani passa il futuro”

31 minuti fa

Ambiente, Mantovani (Comune Milano): “Per i giovani è un diritto e una responsabilità”

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio

Questo si chiuderà in 5 secondi