Malgioglio: ”La mia estate con Gente De Zona sulle note di ‘Alè, Alè”’

(Adnkronos) –

Non c'è estate senza Cristiano Malgioglio. Dopo aver fatto ballare tutta l'Italia con 'Mi sono innamorato di tuo marito', 'Dolceamaro', 'Fernando' e 'Rosa tormento', il cantautore è pronto a presentare il suo nuovo singolo 'Alè, Alè', con i Gente De Zona, ''il gruppo latino americano che ha avuto un successo planetario –

sottolinea Malgioglio, in una intervista in esclusiva all'Adnkronos

– e che ha fatto ballare il mondo intero con la canzone 'Bailando' con Enrique Iglesias. 'Alè Alè' è una miscela canora dal ritmo molto strong – anticipa il cantautore – è ballabile, ricca di ritmo e fonde la melodia con sonorità latine e sfumature arabeggianti. Inoltre è caratterizzata da un miscuglio di vari ritmi tra cui la batucada (uno stile percussivo brasiliano influenzato dalla musica e cultura africana, ndr)''. Malgioglio

si dice entusiasta di questa collaborazione con i Gente De Zona ''che conoscevo da tanto tempo, da quando vivevano a Cuba – racconta – è un gruppo che ha avuto un successo mondiale. Hanno lavorato con artisti come Marc Anthony, Jennifer Lopez e Kylie Minogue''. Parlando di come sia nata l'idea di produrre questo nuovo singolo 'estivo' con la band cubana il cantante prosegue: "Sono sempre stato pazzo della voce di Alexander Delgado (fondatore, direttore e compositore principale dei Gente de Zona, ndr), inoltre sono da sempre amante della musica latino americana. Per questa estate avevo bisogno di fare una canzone che rendesse felice l'orecchio degli ascoltatori, soprattutto in un momento storico così difficile. Volevo trasmettere allegria alla gente''. 'Alè, Alè' è stato registrato a Miami ed è stato prodotto da uno dei principali producer latino americani, Jessee Suarez, per la Warner. Malgioglio anticipa anche che per l'autunno ha già ''pronta una bellissima canzone d'amore – dice – che farà impazzire chiunque, con un ritmo completamente diverso, un brano che ti prende il cuore''. Ma prima il cantautore avrà anche degli impegni internazionali:

ad agosto farà tappa a Londra e a Berlino ''dove – dice – sono stato invitato per cantare i miei successi. Sono molto contento che mi abbiano cercato, saranno le uniche due tappe oltreconfine che farò questa estate''. Quest'anno Malgioglio non sarà presente all'Eurovision (la conduzione della trasmissione italiana è stata affidata a Gabriele Corsi e BigMama, ndr.) ma si dice ''molto contento di esserci stato per due anni.

Ho portato fortuna anche a Damiano David dei Maneskin – ricorda – per loro feci una promessa in diretta televisiva, quella che se avessero vinto sarei rimasto in mutande – dice scoppiando una risata – e così ho fatto''. Alla domanda su quando uscirà il video di 'Alè, Alè' Malgioglio spiega: "Sono molto impegnato con 'Amici' (la trasmissione di Maria De Filippi dove è in giuria, ndr.) e non ho ancora avuto il tempo di realizzarlo.

Penso che sarà pronto a giugno. Lavorare per la terza volta con Maria per me è stato incredibile, è la più grande di tutte e umanamente è immensa. Mi ha fatto tornare indietro di 20 anni perché mi fa stare a contatto con i giovani''. Infine Malgioglio annuncia che Angelo Perrone (il press agent di diversi vip, scoperto da Raffaella Carrà), sta realizzando un ''grande progetto'' che sarà intitolato 'Raffaella Carrà canta Cristiano Malgioglio', una raccolta di canzoni del paroliere cantate dalla grande icona della musica, della danza e della tv. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Maggio 2025