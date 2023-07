Malgioglio, Ciardo, Tony Esposito e tanti grandi nomi per il Grifoni Summer

Cristiano Malgioglio, Gianni Ciardo, Tony Esposito e i neo vincitori dello Zelig Open Mic Fabio e Dino sono solo alcuni dei grandi nomi che coloreranno il cartellone del Grifoni Summer, il programma di spettacoli estivi di Ascoli Satriano. L’amministrazione guidata da Vincenzo Sarcone ha deciso di donare ai suoi concittadini tante serate di gran divertimento e ha badato ad ogni particolare. “Gli spettacoli, coordinati a titolo gratuito dal direttore artistico Roberto Melillo – dichiara un soddisfatto assessore al turismo e spettacolo Paolo Caggianiello – sono stati pensati per accontentare ogni fascia d’età e tutti i gusti musicali. Al mero divertimento – aggiunge Caggianiello – abbiamo unito quello che è l’anima di Ascoli Satriano, il museo archeologico civico e diocesano, che sarà aperto al pubblico tutti i giorni, per fornire a tutti i visitatori e gli appassionati la possibilità di ammirare i reperti di inestimabile valore e i nostri Grifoni, oramai noti in tutto il mondo”. L’estate ascolana, che ha già visto diversi appuntamenti fino ad oggi, continua il 21 luglio alle 22, in piazza Giovanni Paolo II con il rock anni ’80 e ’90 dei The Three of Us. Il giorno successivo divertimento assicurato per i concorrenti e gli spettatori de Il Cervellone, che da anni anima le serate pugliesi. Il 28 luglio in piazza San Francesco si terrà il ‘Memorial Piermario D’Arcangelo’, con un saggio di batteria dei piccolissimi ma talentuosi allievi del maestro Francesco Roccia, un nome e una garanzia nel campo musicale nazionale. Discoteca all’aperto il 29 luglio in piazza San Francesco. Alla consolle si alterneranno i deejay Rocco Pio, Doctor Eusebio e Leo Paoletta. Sarà una serata da leoni. Il 3 agosto, nella loggia di Palazzo Brunetti, al rione Castello, Corrida del Sud, altra manifestazione che promette grande divertimento. Il giorno successivo sarà dedicato ai bambini, perché dalle 18.30 saranno allestiti i gonfiabili in via Santa Maria del Popolo. Queste bellissime attrazioni, che tanto piacciono ai più piccini, si potranno trovare anche dal 5 al 14 agosto in piazza San Francesco, grazie a Coccole e Sorprese. Il 5 agosto alle 22 doppio appuntamento targato Bellavita Eventi: si comincia con l’Hypnotic Cabaret di Rocco Borsalino, davvero coinvolgente, per continuare con i comici del momento, Fabio e Dino, in ‘L’Acqua e il Sale’. Una mossa lungimirante per l’amministrazione comunale aver puntato sui due cabarettisti foggiani, che nella prossima stagione invernale si esibiranno nella patria della risata, lo Zelig di Viale Monza a Milano. Il 7 agosto altra serata da incorniciare in via Santa Maria del Popolo con i Senza Resa, una delle più famose coverband del grande Vasco Rossi. L’8 e il 10 agosto, piazza Giovanni Paolo II si trasforma in un suggestivo teatro all’aperto con delle ballerine bellissime e bravissime, le allieve della Black Style Academy (l’ 8) e quelle del Centro Studi Danza San Giovanni (il 10) che si esibiranno in due saggi di danza. Nella stessa piazza, il 9 agosto, Bellavita Eventi presenta Gianni Ciardo, emblema della comicità barese e interprete di decine di commedie all’italiana. Stessa location, l’11 agosto, per la Power Drum Band con special guest il grande Tony Esposito. A seguire discoteca all’aperto. Nell’anfiteatro della villa comunale, il 12 agosto alle 18.30, largo allo sport con Distendas (Distensione su Panca e Stacco da Terra). A seguire, in piazza Giovanni Paolo II tributo all’immenso Dalla con “Ciao Lucio”, le più belle canzoni del cantautore bolognese. Il giorno successivo Le Orme dei Pooh, la tribute band ufficiale di Facchinetti, Canzian, Fogli, Battaglia e D’Orazio, cinque nomi che hanno fatto la storia della musica. Il 14 agosto la Notte Bianca di Ascoli Satriano vedrà riversarsi per le strade dello splendido paese dei Monti Dauni centinaia di visitatori, grazie all’ esibizione di una cover band di Jovanotti, all’eclettico Cristiano Malgioglio, ad uno spettacolo pirotecnico e al deejay di M2O Walter Pizzulli. Il 21 e il 26, Ascoli vedrà la grande storia col Ballo del Lanciere e col Corteo Storico. Impossibile non provare grandi emozioni nella città dei Grifoni.



Pubblicato il 20 Luglio 2023