Maldive e Cervinia nel primo Blu Friday del Gruppo Bluvacanze

(Adnkronos) – Maldive e Cervinia tengono a battesimo il primo Blu Friday di Blu&cluB, l'app lanciata dal Gruppo Bluvacanze che cambia il dialogo tra le agenzie di viaggio e i viaggiatori: con un'ampia finestra di prenotazione che va dal 15 al 30 novembre, l'offerta per le migliaia di sottoscrittori comprende due prodotti di indubbio appeal del brand Valtur del Gruppo Nicolaus. Negli atolli dell'Oceano Indiano, è il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort il protagonista della promozione 'Blu Friday by Gruppo Bluvacanze', mentre in Italia è il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, gioiello sulla neve della Valtournenche al cospetto del mitico Cervino. Non occorre aspettare il venerdì 24 novembre, giorno del venerdì nero 2023 dello shopping, per approfittare della speciale valorizzazione che Blu&cluB riserva alla sua community durante l'esclusivo Blu Friday. Infatti, come da buona abitudine dell'advanced booking, che nel turismo premia con un prodotto di qualità i consumatori più esperti, ecco che il risparmio può arrivare fino a 300 euro a camera. Nel dettaglio, per le Maldive, dove il resort si compone di 84 ville con servizio 'butler' dedicato, il bonus è di 150 euro in camera doppia, di 250 euro in tripla e di 300 euro in quadrupla per 7 giorni a partire dal 5 gennaio 2024; in quote a partire da 9.824 euro a coppia comprensive di volo trattamento all inclusive premium, quota di gestione pratica e assicurazione medico/bagaglio. Invece, per una settimana nella impareggiabile struttura alberghiera con SPA sulle nevi della Valle d'Aosta, alla quota a partire da 2.182 euro a coppia sono applicabili i tre bonus Blu Friday da 80-90-100 euro per camera doppia-tripla-quadrupla. Le date di soggiorno vanno dal 1° dicembre, escludendo i periodi di Natale e Capodanno. La tariffa è comprensiva di 7 giorni di pernottamento e servizio di mezza pensione, quota di apertura-pratica in agenzia di viaggio e assicurazione medico/bagaglio. L'applicazione digitale Blu&cluB (downloadabile dagli app store sul proprio smartphone) è parte di un ampio progetto di digital marketing partito dall'innovazione della strategia crm, quindi la gestione delle interazioni del Gruppo Bluvacanze con i viaggiatori. Quest'ultima oggi contempla un'attività integrata di comunicazione in un ecosistema di touch points e strumenti che vanno dai siti web ai social media, dalle newsletter all'app stessa, dai punti vendita sul territorio (300 agenzie di viaggi associate) all'e-commerce con Bluvacanze.it.



