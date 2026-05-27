Malavasi (Pd): “Va ripensata partendo dalla salute femminile”

(Adnkronos) – "L'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle cronicità impongono un ripensamento profondo dei modelli di assistenza sanitaria e sociale, con particolare attenzione alla salute delle donne". Lo ha dichiarato Ilenia Malavasi, deputata Pd e capogruppo in Commissione Affari sociali, intervenendo da remoto all'evento 'Qui, per la salute di ogni donna', promosso a Roma da Organon. Malavasi ha richiamato l'attenzione sui numeri dell'invecchiamento in Italia. "Nel nostro Paese ci sono circa 16 milioni di persone over 65, quasi la metà ha più di 75 anni e circa 4 milioni non sono autosufficienti. Questo richiede una riorganizzazione dei modelli socio-assistenziali e un rafforzamento della medicina territoriale e dell’assistenza domiciliare". Secondo la deputata dem, la medicina di genere deve diventare "non solo un tema culturale, ma un vero approccio clinico, terapeutico ed economico. Ancora oggi – ha osservato – molti percorsi di cura sono costruiti prevalentemente sul modello maschile, mentre uomini e donne rispondono in modo diverso alle patologie e alle terapie, anche dal punto di vista fisico e biologico". Malavasi ha inoltre denunciato il rischio di "ageismo sanitario", cioè il sottotrattamento delle persone anziane. A tale proposito, ha osservato, "servono linee guida e percorsi di cura che garantiscano qualità e pari accesso alle cure anche nella fase dell'invecchiamento. La sfida è assicurare non solo una maggiore aspettativa di vita, ma anche qualità della vita". Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle donne nel sistema di assistenza: "Le donne rappresentano la maggioranza sia nel comparto sanitario e socio-assistenziale sia tra i caregiver familiari. Per questo è fondamentale sostenere le famiglie con servizi territoriali adeguati". La deputata ha ricordato come l'assistenza agli anziani sia ancora insufficiente. "In Italia i posti nelle strutture residenziali per over 65 sono limitati, i centri diurni sono pochissimi e l'assistenza domiciliare integrata copre solo una parte della popolazione anziana. Senza un rafforzamento dei servizi territoriali sarà difficile garantire un invecchiamento dignitoso e sostenibile". Infine, Malavasi ha criticato l'azione del Governo sulla sanità pubblica: "La tutela e il rilancio del Servizio sanitario nazionale dovrebbero essere una priorità strategica. Servono investimenti strutturali, assunzioni e un piano straordinario per ridurre le liste d’attesa e garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini", ha concluso.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026