Attualità

Malattie rare, SlaFood: “Per malati Sla importante andare oltre limiti apparenti”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Voglio ringraziare tutti per avermi dato questa possibilità. Poter andare oltre i limiti apparenti che abbiamo noi malati è per me molto importante perché dentro di noi scorre molta vita e molto amore. Abbiamo bisogno di poter comunicare alle persone anche attraverso il gusto e l’arte. E’ stata un’esperienza molto positiva che rifarei altre volte". Lo afferma Davide Rafanelli, presidente di SlaFood e consigliere Aisla e Centri NeMo, intervenendo a Milano al Christmas party dell’associazione, un evento che ha unito tecnologia, cucina d’autore e impegno sociale. In questa occasione è stata infatti presentata l’opera d’arte creata da Rafanelli, attraverso l’attività cerebrale, durante un assaggio guidato dei piatti degli chef Roberto Carcangiu, Matteo Cunsolo, Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello. L’opera rappresenta la dimostrazione concreta che il corpo può fermarsi, ma la mente continua a creare.  Nel corso della serata sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025. I 480 mila euro raccolti sosterranno progetti innovativi del Centro clinico NeMo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Milan-Como non si giocherà a Perth, salta l’accordo per il match di Serie A in Australia

19 minuti fa

Manovra, da sindacati medici e dirigenti sanitari arriva bocciatura: “Disastro per Ssn”

20 minuti fa

Ovaio policistico, Unfer (Egoi-Pcos): “Importante fare diagnosi in adolescenza”

31 minuti fa

Troncone (Aeroporti di Roma): “A Fiumicino 51 milioni di passeggeri nel 2025”

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio