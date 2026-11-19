“Le alterazioni nel metabolismo delle proteine che si verificano nella Sla e in molte altre malattie neurodegenerative, vengono prodotte a partire dalle informazioni contenute nell’Rna. Oggi disponiamo di terapie in grado di intervenire proprio sull’Rna. Conosciamo già molto dei meccanismi che regolano il metabolismo delle proteine nella Sla e abbiamo individuato alcuni bersagli su cui intervenire. Altri ne saranno scoperti: siamo sulla strada giusta e sono molto ottimista sul fatto che, proseguendo in questa direzione, si possano raggiungere nuove soluzioni terapeutiche”. Lo ha detto Mario Sabatelli, presidente della Commissione medico-scientifica di Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, intervenendo a ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla Sla.



Pubblicato il 19 Novembre 2026