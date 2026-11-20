“Bisogna partire da una grande attenzione, dall’ascolto dei bisogni delle persone e delle famiglie. Stiamo strutturando tante iniziative perché giocare di squadra significa mettere più risorse, essere complementari, capillari e dare risposte a più famiglie. Abbiamo anche avviato il percorso dei centri per la famiglia, che oggi in Regione Lombardia sono 469: vuol dire prossimità, luoghi fisici vicini ai cittadini dove trovare servizi sociali, aziende ospedaliere e terzo settore, oltre a tanti gruppi di mutuo aiuto. Credo molto nel lavoro corale tra istituzioni, terzo settore e rete sociosanitaria attraverso i tavoli che abbiamo istituito nel mio assessorato”. È quanto affermato da Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, intervenendo a Roma in occasione della maratona live ‘La promessa per la ricerca sulla Sla’, promossa da Adnkronos in collaborazione con Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.



Pubblicato il 20 Novembre 2026