Racconti d’amore, speranza e resilienza, ma soprattutto una Promessa: continuare a sostenere la ricerca contro la Sla. Anche quest’anno Aisla – Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica ha promosso “La Promessa”, serata benefica di divulgazione, sensibilizzazione e raccolta fondi. Tra momenti intensi e testimonianze di resilienza, la solidarietà ha segnato la serata con 350 mila euro raccolti, destinati a progetti di ricerca per sconfiggere la malattia.



Pubblicato il 25 Novembre 2026