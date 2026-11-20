“Vogliamo trasmettere vicinanza, affetto e amore attraverso ogni nota. Jazz e swing con la loro improvvisazione possono rappresentare un modo per raggiungere una promessa”. Così la cantante e compositrice Ilaria Della Bidia e Attilio Di Giovanni, pianista e compositore, intervenendo a ‘La promessa 2026’. I due artisti hanno portato la loro musica alla maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica.



Pubblicato il 20 Novembre 2026