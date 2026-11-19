Chi convive con la Sla “ha la necessità che la progressione della malattia sia accompagnata da un’assistenza adeguata. È importante un dialogo costante con le istituzioni per dare una risposta ai bisogni in tempo rapido, quel tempo che molto spesso non abbiamo a disposizione”. Lo ha detto Alberto Fontana, delegato del Consiglio direttivo nazionale Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica e ideatore dei Centri clinici NeMo, partecipando a ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla).



Pubblicato il 19 Novembre 2026