“Con una malattia come la Sla, ad altissima intensità e complessità assistenziale e a rapida progressione, abbiamo bisogno di concretezza dell’assistenza, ma soprattutto di una presa in cura che sia tempestiva e che sia capace di rimodulare la risposta ai bisogni così come cambiano le condizioni della persona quando la malattia avanza. Per noi il tempo è parte integrante dell’appropriatezza della cura, quindi bisogna fare presto e bene”. Così Pina Esposito, segretario nazionale Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, partecipando a ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica.



Pubblicato il 20 Novembre 2026