Malattie rare, Locatelli: “Fare rete e ascoltare bisogni famiglie per cure più accessibili”

(Adnkronos) – "E' importante fare rete, condividere competenze e ascoltare direttamente i bisogni delle persone e delle famiglie". Lo ha detto Alessandra Locatelli, ministra per la Disabilità, nel messaggio di saluto alla prima edizione di 'RAREvolution – Una finestra sul futuro della malattie rare', format di lavoro che mette in relazione l'innovazione e l'organizzazione delle cure delle malattie rare, organizzato a Roma da Bistoncini Partners. "Ricerca, innovazione e organizzazione dei servizi sono temi fondamentali – ha sottolineato – perché dietro ogni progresso ci sono possibilità concrete di diagnosi più tempestive, percorsi più chiari, cure più accessibili e una migliore qualità della vita".

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Pubblicato il 1 Ottobre 2026