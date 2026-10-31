Malattie rare: Grandone (Siset), ‘rischio di trombosi da farmaci ormonali è modesto’

“L’utilizzo di estroprogestinici avviene sia a scopo contraccettivo sia a scopo terapeutico per tante condizioni che possono alterare la fertilità di una donna e che vanno necessariamente trattate con questi prodotti ormonali. Il rischio di trombosi è assolutamente basso in termini assoluti e le società internazionali sono tutte allineate su questo punto”. Così Elvira Grandone, vicepresidente e presidente eletto Siset in occasione del XXIX Congresso nazionale della Siset – Società italiana per lo studio dell’emostasi e della trombosi.



Pubblicato il 31 Ottobre 2026