Malattie rare, Gesualdo (Fism): “Serve multidisciplinarietà, nuovi percorsi con Ai e patient journey digitali”

(Adnkronos) – "Le società scientifiche giocano un ruolo fondamentale non solo nella formazione, ma anche nell'awareness". Lo ha detto Loreto Gesualdo, presidente della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism), a margine della prima edizione di 'RAREvolution – Una finestra sul futuro delle malattie rare', format che mette in relazione innovazione e organizzazione delle cure, organizzato a Roma da Bistoncini Partners su iniziativa del Centro di ricerca ImpreSapiens della Sapienza università di Roma. "Mettersi insieme, lavorare insieme, fare team building per un paziente affetto da una malattia rara è fondamentale", perché "il ruolo della multidisciplinarietà è prioritario". Da qui l'invito alle società scientifiche a "creare nuovi percorsi di presa in cura" del paziente con patologia rara. Gli strumenti per farlo, ha ricordato il presidente Fism, sono già disponibili: "La possibilità di sviluppo di patient journey digital enhanced" e "l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale che, grazie allo sviluppo di Dss, decision support system, saranno in grado di tracciare il percorso più appropriato, sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista terapeutico".

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Pubblicato il 1 Ottobre 2026