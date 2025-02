Malattie rare, Della Casa (Lazio): “Importante fare informazione e prevenzione”

(Adnkronos) – "E' importantissimo parlare di malattie rare perché anche dove i numeri dei pazienti sono minori, rispetto ai grandi numeri di patologie più acclarate, è importante fare informazione e prevenzione, dare assistenza al malato e alla propria famiglia". Così all'Adnkronos Salute Roberta Della Casa, consigliere Regione Lazio e membro della Commissione Sanità, intervendo alla cerimonia dell'XI edizione del Premio Omar, oggi a Roma, spiega che "la Regione Lazio ha approvato da poco una legge importante sui caregiver: 5 milioni di euro che andranno a favore delle persone che assistono i malati, anche di malattie rare". Inoltre, "stiamo per approvare una legge sulla psicologia applicata in ambito di alcune malattie – aggiunge Della Casa – dove rientreranno anche le malattie rare". Il tema "è assolutamente al centro della nostra attenzione, come tutto quello che riguarda la sanità". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Febbraio 2025