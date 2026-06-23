Attualità

Malattie rare, Costantino (Cometa Asmme): “Fenilchetonuria è sfidante e complessa”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Vivere con la Pku, o fenilchetonuria, è un una sfida, poichè la malattia porta con sé lo stress dovuto alla complessità delle terapie, ma è anche un’opportunità, perché allena i pazienti ad essere resilienti e a non darsi per vinti”. Sono le parole di Niko Costantino, responsabile Affari istituzionali di Cometa Asmme e, nell’ambito del progetto Libertà PHEnomenale, portavoce delle 8 associazioni di pazienti che lo patrocinano. Nel suo intervento, oggi a Milano, alla presentazione dell'iniziativa, promossa da BioMarin, Costantino ha sottolineato che Il progetto, 'Libertà PHEnomenale', nato per sensibilizzare sull'impatto di questa malattia metabolica rara, "ha il merito di coinvolgere industria, associazioni e clinici e di aver raccolto testimonianze e spaccati di vita reale dei pazienti per restituirci un'immagine piuttosto completa delle sfide che vivono. Il ruolo dell'associazione – conclude è quello di essere un punto di riferimento e di supporto emotivo e morale per i pazienti. Un sostegno anche nella ricerca della cura, importante" perchè i pazienti "siano seguiti nel modo giusto dal punto di vista clinico".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Il caldo soffoca la Francia, 40 morti dal 18 giugno

6 minuti fa

Malattie rare, pediatra Cefalo: “Nuove terapie riducono impatto su qualità di vita di Pku”

8 minuti fa

Llc, ematologo Zinzani: “Pirtobrutinib in seconda linea efficace e ben tollerato”

10 minuti fa

Dal 26 giugno all’Arena di Verona un Nabucco ‘atomico’

15 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio