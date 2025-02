Malattia misteriosa in Congo, il report Oms: “1000 casi e 60 morti”

(Adnkronos) – Oltre mille casi e 60 morti in Congo per la malattia misteriosa che si sta diffondendo nel Paese. A fare il punto sulla situazione sanitaria è il report dell'Oms. "Negli ultimi mesi, la sorveglianza delle malattie ha identificato un aumento di tre volte di malattie ancora non identificate e decessi in diverse aree del Paese e ha avviato indagini di 'follow-up' per confermare la causa e fornire il supporto necessario. Dall'inizio del 2025, una serie di malattie e decessi comunitari hanno colpito la provincia dell'Equatore. Il focolaio più recente si è verificato nella zona sanitaria di Basankusu, dove la settimana scorsa si sono ammalate altre 141 persone, senza che siano stati segnalati decessi. Nella stessa zona sanitaria, all’inizio di febbraio sono stati segnalati 158 casi e 58 decessi. A gennaio, le autorità sanitarie di Bolamba hanno segnalato che 12 persone si sono ammalate, inclusi 8 decessi". Le autorità sanitarie della Repubblica democratica del Congo e gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) stanno conducendo ulteriori indagini per determinare la causa del focolaio di malattie e decessi in alcune comunità nella provincia dell’Equatore. "L’aumento della sorveglianza della malattia ha identificato un totale di 1.096 malati e 60 decessi a Basankusu e Bolomba – continua l'Oms – che rientrano in un ampio scenario clinico che comprende febbre, mal di testa, brividi, sudorazione, torcicollo, dolori muscolari, dolori articolari multipli e dolori muscolari, naso che cola o sanguinamento dal naso, tosse, vomito e diarrea". "La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando numerose crisi ed epidemie concomitanti, che mettono a dura prova il settore sanitario e la popolazione. In risposta all’ultimo focolaio di questa patologia al momento non identificata, un team nazionale di risposta rapida di Kinshasa ed Equateur, comprendente esperti di emergenza sanitaria dell’Oms, è stato inviato nelle zone sanitarie di Basankusu e Bolomba per indagare sulla situazione e determinare se esiste uno schema insolito. Gli esperti stanno intensificando la sorveglianza delle malattie, conducendo interviste con i membri della comunità per comprendere il contesto e fornendo cure per malattie come la malaria, la febbre tifoide e la meningite". L'Oms chiarisce che le prime analisi di laboratorio sono risultate negative per la malattia da virus Ebola e la malattia da virus Marburg. "Circa la metà dei campioni è risultata positiva alla malaria, che è comune nella regione – precisa il report – Ulteriori accertamenti dovranno essere effettuati per la meningite. Verranno analizzati anche campioni di cibo, acqua e ambiente, per determinare se potrebbe esserci contaminazione. I vari campioni verranno inviati per ulteriori analisi presso il laboratorio nazionale di riferimento di Kinshasa. I campioni precedenti si sono rivelati non vitali e sono stati effettuati nuovi test". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Febbraio 2025