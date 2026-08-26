Malaria all’aeroporto di Francoforte, 1 morto e 5 casi tra i dipendenti: rafforzati i controlli

(Adnkronos) – Allerta all'aeroporto di Francoforte, uno dei maggiori in Europa, dove una persona è morta e altre cinque risultano positive alla malaria. Si tratta di dipendenti dello scalo, come riporta il quotidiano Bild, dopo aver parlato con un portavoce di Fraport. Secondo il Robert Koch Institute (RKI), l'infezione potrebbe essersi verificata tra il 4 e il 6 luglio. A metà del mese scorso, infatti, era emerso che alcuni addetti al carico e allo scarico delle merci avevano contratto la malaria e che la trasmissione poteva essere avvenuta tramite la puntura di zanzare infette che avevano viaggiato in stiva. Non ci sarebbe stata, dunque, una trasmissione da uomo a uomo. Il portavoce di Fraport, Andreas

Schopf, ha dichiarato: "Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia del defunto. Gli altri dipendenti colpiti stanno ricevendo cure

mediche". Tuttavia, al momento, non sono stati registrati altri focolai. "I nostri reparti specializzati stanno monitorando attentamente la situazione. Abbiamo informato a fondo tutti i dipendenti e abbiamo chiesto loro di consultare un medico in caso di sintomi e di specificare che lavorano in aeroporto, e che vi sono casi di malaria aeroportuale, in modo che possano essere effettuati test

mirati", ha aggiunto Schopf alla ﻿Bild. All'interno dell'aeroporto sono state piazzate delle trappole e alcuni esemplari di zanzare sono già stati uccisi. Gli animali saranno sottoposti ad analisi presso ad Anversa per verificare l'eventuale presenza del parassita responsabile della malaria. L'ultimo caso di malaria aeroportuale (Airport malaria), secondo il Robert Koch Institute (RKI), è stato rilevato in Germania nel 2023, sempre a Francoforte. Tuttavia, un evento del genere è raro al di fuori delle cosiddette aree endemiche e prevede che le zanzare vengano trasportate in altri continenti tramite aerei cargo o passeggeri.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026