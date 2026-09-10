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Malagò torna sul caso tesseramento: “Ha dell’incredibile, strano valga solo ad personam”

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(Adnkronos) –
“Caso tesseramento? Ha dell’incredibile, non è un cavillo ma è semplicemente una dinamica interpretativa e il caso strano è che valga solo ad personam. Onestamente me ne potevo aspettare una, due o tre vicende ma che poi a un certo punto ci si fermasse. Per certi versi c’è una affettuosa ossessione, ma fa parte della vita. Io sono molto sereno”. Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, torna sul caso che lo riguarda, a margine del suo intervento agli 'Stati Generali degli Eventi' a Roma.  
"Siamo abituati alle difficoltà da sempre, ma ci sono state cose anche importanti e belle in questi due mesi", ha poi aggiunto Malagò. "Nella squadra tecnica vedo entusiasmo e complicità, tante sinergie tra Ranieri, Zola e Mancini, poi vediamo in campo cosa succederà”. Infine conclude replicando a chi gli domanda se l’attuale vicenda nella quale è coinvolto possa impattare sul dossier di Euro 2032: “Se rispondessi no, non sarei sincero, ma se rispondessi sì, sbaglierei, perché non devo dare preoccupazioni”. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Settembre 2026

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