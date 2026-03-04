Attualità

Maire, nel 2025 utile +33,9% a 284,5 milioni, ricavi +20,3% a 7,1 miliardi

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nel 2025 il gruppo Maire ha registrato ricavi ed Ebitda superiori alle attese e un risultato netto più alto di sempre. Secondo quanto comunicato, i ricavi sono stati pari a 7,1 miliardi di euro, in crescita del 20,3%, l'Ebitda è aumentato del 29,4% a 500,1 milioni, con un margine in aumento dal 6,5% al 7,0%. Il risultato netto si è attestato a 284,5 milioni di euro (+33,9%), con un margine in aumento dal 3,6% al 4,0%. Il portafoglio ordini è stato pari a 12,7 miliardi a fine 2025, ulteriormente rafforzato da nuovi progetti assegnati nei primi due mesi dell’anno per un valore complessivo di 4,7 miliardi. Il consiglio di amministrazione, si legge in una nota, ha approvato la proposta di destinazione dell’utile e la distribuzione di un dividendo di 0,585 euro per azione (+64,3% rispetto al 2025), per un importo complessivo pari a 187,6 milioni, con un incremento del pay-out al 66%. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato

19 minuti fa

Assegno unico 2026, aggiornamento Isee e importo minimo: cosa cambia a marzo

28 minuti fa

Indian Wells, Berrettini ok all’esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 set

31 minuti fa

Incidente sulla Tangenziale di Torino, scontro tra due mezzi: un morto

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio