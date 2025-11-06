Attualità

Mainz-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Fiorentina torna a giocare in Conference League. Oggi, giovedì 6 novembre, il club viola, fresco di esonero di Stefano Pioli dopo un inizio di stagione disastroso, vola in Germania per sfidare il Mainz nella terza giornata della terza competizione europea. La squadra, affidata per il momento a Daniele Galloppa, è reduce dal brutto ko interno contro il Lecce, costato la panchina all'ex allenatore del Milan, e in Conference si trova a punteggio pieno con 6 punti.  La sfida tra Mainz e Fiorentina è in programma oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 
Mainz (3-4-2-1): Zentner; Maloney, Hance-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amri, Widmer; Hollebarch, Nebel, Lee. All: Siewert 
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Ranieri, Comusso; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko. All. Galloppa  Mainz-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Novembre 2025

