Mahmood, ‘Tuta Gold’ è disco di platino

(Adnkronos) – 'Tuta Gold', il brano con cui Mahmood ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, continua il suo successo ed è oggi certificato disco di platino. Questo nuovo risultato arriva dopo il #1 posto per la seconda settimana di fila nella classifica Fimi dei singoli più venduti e la conquista delle classifiche Billboard, al #19 nella Global Excl. US e al #52 nella Global 200. Il brano è inoltre al #1 della Top 50 Italia di Spotify e al #1 della Top 100: Italia di Apple Music. 'Tuta Gold' conta ad oggi oltre 60 milioni di stream globali su tutte le piattaforme. Nella settimana di uscita ha debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius. Il videoclip – diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv – è sempre più virale con quasi 18 milioni di views e #1 in tendenze Musica. Venerdì 16 febbraio è uscito 'Nei letti degli altri', il nuovo album di Mahmood, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici (a questo link). Il disco è stato l’album più venduto della settimana, al #1 posto della classifica Fimi; si è inoltre posizionato al #5 posto della Top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18 febbraio). Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood conta oggi 30 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo. Il 2024 sarà per lui un anno anche all’insegna dei live, da aprile 2024 infatti si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’European tour, 17 date – prodotte da Friends & Partners – che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 e 18 maggio, entrambe sold out. Seguirà poi il Summer tour 2024, che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani. In autunno sarà infine la volta dei palazzetti: due date al Forum di Milano, il 21 (andato sold out in 24 ore) e 22 ottobre, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Per i concerti di Milano nei palazzetti e al Fabrique sono già stati venduti 17 mila biglietti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Febbraio 2024