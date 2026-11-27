“Sullo stipendio dei magistrati credo che le sentenze debbano essere sempre rispettate. C’è però una situazione contingente economica che non è semplice”. A dirlo il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea annuale Anci in corso a Verona. “Non dico – sottolinea – che debbano rinunciare, però rendersi conto che questo è un momento complicato, si può anche attendere qualche mese per pretendere un pagamento di un arretrato che è sancito dalla legge, quindi è giusto”.



Pubblicato il 27 Novembre 2026