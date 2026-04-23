Attualità

Magis, Testa: “Crescita forte nel settore delle rinnovabili”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Come Gruppo Magis diamo lavoro a tante imprese e tante persone sul territorio veneto. In questa fase, inoltre, abbiamo scelto di aumentare i nostri trasferimenti nei confronti del non profit e di chi assiste le persone in difficoltà economica e diamo dividendi ulteriori ai Comuni allo stesso scopo. L’altro valore è quello di essere usciti da una dimensione di galleggiamento, spesso tipica di queste aziende, e di essere passati ad una fase di crescita forte nel settore delle rinnovabili”. A dirlo Federico Testa, Presidente Gruppo Magis, alla conferenza stampa, organizzata da Gruppo Magis presso la propria sede a Verona, per presentare i risultati finanziari e di sostenibilità raggiunti dal Gruppo a fine 2025.  "Penso ad esempio alla geotermia, che vogliamo sviluppare, o al convogliamento nella nostra rete di teleriscaldamento del calore prodotto dall’acciaieria Pittini sul lungo Adige. Stiamo provando a fare lo stesso anche nel vicentino – spiega – dove ci sono altre due acciaierie, al fine di non disperdere quel calore, abbassando l’inquinamento e migliorando anche i nostri conti".  "Ci impegniamo, e lo abbiamo sempre detto, a garantire ai nostri clienti la migliore offerta di medio periodo, ossia garantendo il più possibile i prezzi costanti nel tempo, diversamente da come accade in altri contesti in cui per due mesi si offre energia a prezzi stracciati per poi, scaduto quel termine temporale, vanificare il risparmio con una tariffa superiore -. precisa – È poi naturale che molto dipende da cosa succede su larga scala. Noi non possiamo determinare cosa succede nelle alte sfere". 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Giornata spondiloartrite assiale, Apmarr promuove ‘Conoscere per riconoscere’

29 minuti fa

Iran, dalle spaccature al messaggio di Khamenei: così sono saltati i nuovi colloqui con gli Usa

34 minuti fa

Settimana Velica internazionale, Livorno accoglie le marine estere con una parata suggestiva

44 minuti fa

Cannes senza italiani, così la Mostra del cinema di Venezia rischia l’overbooking

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio