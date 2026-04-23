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Magis, Fracasso: “Così lavoriamo per sostenibilità sociale, territoriale e ambientale”

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(Adnkronos) – "Ci stiamo muovendo in tutte le direzioni della sostenibilità, sia all'interno dell'azienda che all'esterno. Questo significa prima di tutto ridurre le nostre emissioni di gas climalteranti e incrementare la nostra produzione da fonti rinnovabili, ma anche assicurare parità di genere e responsabilità sociale. Inoltre, siamo impegnati a certificare tutti questi risultati ai nostri clienti, ai nostri fornitori e al sistema del credito. È un impegno non solo formale ma sostanziale e riteniamo possa essere un valore in più per i nostri soci e per il nostro territorio”. Lo ha affermato Stefano Fracasso, Vicepresidente Gruppo Magis, intervenendo nel corso della conferenza stampa, organizzata da Magis presso la propria sede a Verona, nel corso della quale sono stati presentati i risultati finanziari e di sostenibilità raggiunti dal Gruppo a fine 2025.  “Le prospettive sono quelle di continuare a crescere sulla produzione di rinnovabili e in ottica di efficienza energetica. Stiamo lavorando molto con gli istituti che gestiscono gli alloggi popolari per realizzare interventi di riduzione dei consumi e miglioramento della qualità dell'abitare. Queste – conclude – sono per noi due linee di azione molto significative”. 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Aprile 2026

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