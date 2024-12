Magdeburgo, auto contro mercatino di Natale. Tajani “Attentato, 11 morti e 60 feriti”

(Adnkronos) – Auto contro la folla in un mercatino di Natale nella città di Magdeburgo, nella Germania centrale. La polizia ha arrestato l'uomo alla guida di una Bmw, dopo la tragedia, avvenuta attorno alle 19.04, hanno riferito fonti governative locali alla Dpa. "Sembra ci siano undici morti e sessanta feriti, però è un dato approssimativo, bisogna aspettare le notizie ufficiali" ha detto il nostro ministro degli Esteri Tajani. "Mi pare, dalle immagini che ci sono, che sia un attentato. Noi stiamo seguendo con i nostri consolati a Magdeburgo, al momento non ci risultano italiani – aggiunge il vicepremier -. Ho parlato adesso con l'unità di crisi in ambasciata e la polizia tedesca". Il mercatino di Natale, situato vicino al municipio, pullula di ambulanze e paramedici, come mostrano diversi video postati sui social media. "Probabilmente si è trattato di un attentato" riferiscono anche le autorità locali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Dicembre 2024