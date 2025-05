Mafia: The Old Country esce ad agosto su console e PC

(Adnkronos) – I fan della celebre saga Mafia possono finalmente festeggiare: 2K e Hangar 13 hanno appena rilasciato il trailer ufficiale di gameplay di Mafia: The Old Country, il nuovo attesissimo capitolo della serie, in arrivo l’8 agosto 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Insieme al trailer, è stato pubblicato anche un video intitolato “Breaking Omertà”, che offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte grazie agli approfondimenti e ai commenti degli sviluppatori. Ambientato in Italia durante i primi decenni del Novecento, Mafia: The Old Country si propone come un prequel narrativo dei precedenti titoli della serie, esplorando le origini dell’organizzazione criminale che darà vita alla potente famiglia Salieri. Il gioco promette una miscela cinematografica di narrazione drammatica, azione intensa e ambientazioni storicamente accurate che trasportano il giocatore nel cuore oscuro della mafia italiana. Nel video “Breaking Omertà”, i membri del team di sviluppo di Hangar 13 approfondiscono le scelte artistiche, le meccaniche di gioco rinnovate e le sfide affrontate nella ricostruzione dell’Italia dell’epoca, tra villaggi rurali, città portuali e paesaggi mozzafiato. Il gameplay mostrato rivela un sistema di combattimento migliorato, fasi stealth raffinate e una nuova enfasi sulla gestione dei rapporti tra le famiglie mafiose. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Maggio 2025