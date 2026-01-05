Attualità

Maduro al giudice: “Sono innocente, non sono colpevole. Sono una persona perbene”

(Adnkronos) – "Sono innocente, non sono colpevole. Sono una persona perbene". Queste le parole di Nicolas Maduro davanti al giudice al tribunale di New York. Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati arrestati sabato a Caracas nel corso di un'operazione militare americana e poi trasferiti negli Stati Uniti. Il leader venezuelano deve rispondere, tra le altre, delle accuse di cospirazione per narcoterrorismo, possesso illegale di armi e cospirazione per importazione di cocaina. 
