Attualità

Madrid, oggi i quarti Cobolli-Zverev: orario, precedenti e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, giovedì 30 aprile, l'azzurro affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo spagnolo, dopo aver eliminato il russo Daniil Medvedev agli ottavi. Il tedesco ha invece superato il ceco Jakub Mensik nel turno precedente. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Fin qui, il tedesco è avanti 2-1 nei precedenti: Cobolli ha trovato il suo unico successo contro Zverev pochi giorni fa, nella semifinale dell'Atp 500 di Monaco. Il match inizierà intorno alle 20.  
Cobolli-Zverev, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app Sky Go, su NOW e Tennis Tv 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Meteo Italia, brusco cambio: freddo e venti forti. Ma il Ponte del Primo Maggio è salvo

23 minuti fa

Madrid, domani la semifinale Sinner-Fils: orario, precedenti e dove vederla

36 minuti fa

Catturato in Spagna latitante italiano: era ricercato dal 2022 e deve scontare 9 anni pena

52 minuti fa

Jacqueline Falk si toglie la vita a 60 anni, lutto nella famiglia del tenente Colombo

58 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio