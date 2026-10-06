Madonna dei Sette Veli, donazioni per riportare l’Iconavetere in Cattedrale

Il Sacro Tavolo dell’Iconavetere, immagine tanto cara alla comunità di Foggia e custode di una storia secolare di fede e devozione, profondamente intrecciata alle vicende della Città, è attualmente interessato da un importante intervento di restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, uno dei più autorevoli istituti internazionali nel campo della conservazione e del restauro del patrimonio artistico. I professionisti dell’Opificio, nei loro laboratori, stanno procedendo, come annunciato nel convegno dello scorso maggio, alle operazioni di pulitura dell’immagine e al ripristino della tavola lignea, entrambe interessate da problematiche conservative dovute al tempo e alla lunga storia dell’Iconavetere.

Questo intervento, a cura dell’Opificio, viene condotto attraverso metodologie e strumenti propri dell’attività specialistica dello stesso. Il lavoro in corso sta consentendo di intervenire con particolare attenzione sulle diverse componenti del Sacro Tavolo, in vista della sua restituzione alla città di Foggia. Parallelamente, sono emerse ulteriori necessità che riguardano le condizioni di conservazione dell’Iconavetere una volta rientrata in Cattedrale, la sua movimentazione e tutte le operazioni necessarie per garantirne il trasporto in sicurezza da Firenze a Foggia. Si tratta di spese che non riguardano l’intervento di restauro ma le condizioni necessarie per accogliere nuovamente il Sacro Tavolo e assicurarne la migliore conservazione nel tempo.

Per questo l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino si rivolge all’intera comunità e chiede a quanti lo desiderano di contribuire alle spese necessarie per preparare il ritorno dell’Iconavetere e garantirne la custodia nelle migliori condizioni. L’Arcidiocesi invita quindi la comunità cittadina a sentirsi parte di questo percorso: il ritorno dell’Iconavetere non sarà soltanto la conclusione di un importante intervento di restauro, ma anche l’inizio di una nuova stagione di cura e valorizzazione di un patrimonio che appartiene alla memoria e alla storia della città. Per inviare donazioni: Bonifico Bancario (BCC Canosa Loconia). IBAN: IT61Z0860615700000000100340.Intestato a: ARCIDIOCESI DI FOGGIA BOVINO Causale: OFFERTA PER RESTAURO ICONAVETERE



Pubblicato il 6 Ottobre 2026