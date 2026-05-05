Madia lascia il Pd: “Non basta più, serve un polo riformista per rafforzare la coalizione”

(Adnkronos) – "Non sono uscita con un dissenso. È stata una scelta razionale e costruita nel tempo" e "sulla convinzione mia personale che al centrosinistra serva qualcosa in più". Lo dice Marianna Madia al Corriere della Sera sul suo addio al Pd. La deputata parla di "una forza di riformismo radicale che si aggiunga a quelle di centrosinistra e che renda più forte la proposta politica per le prossime elezioni". "L’obiettivo è superare Iv e allargare e aggregare tutti quelli che non si riconoscono nella proposta politica di Pd, Avs, 5 Stelle ma che vogliono votare centrosinistra", prosegue Madia aggiungendo: "Tutti coloro che vogliono fare questa scelta e che dicono: sono convintamente fuori dal centrodestra ma non mi riconosco nel Pd, M5s, Avs". "Credo che se nell’alleanza di centrosinistra nascesse un polo riformista forte migliorerebbe la qualità della proposta politica complessiva della coalizione progressista, visto che il Pd non governerà da solo", sottolinea la ex ministra.

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Pubblicato il 5 Maggio 2026