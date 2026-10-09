Attualità

Made in Italy, Federdistribuzione Horeca: “Grande cambiamento distribuzione moderna in ultimi anni”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “La distribuzione moderna ha avuto un grandissimo cambiamento negli ultimi anni. Tutti noi siamo strutturati per allargare l’assortimento ed essere capaci di farlo confluire in un’offerta di prodotti anche locali”. Lo ha dichiarato Martinez Fontano, presidente di Federdistribuzione Horeca, nel corso dell’evento organizzato dall'associazione dal titolo ‘La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy’. “In Italia quello che fa la differenza è soprattutto la regionalità: quando un consumatore va fuori casa per avere un'esperienza in un ristorante o in un albergo, vuole vedere il prodotto della regione nella quale è andato”, ha concluso il presidente di Federdistribuzione Ho.Re.Ca. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Made in Italy, Chef Borghese: “Ristorazione italiana deve offrire esperienza autentica”

8 minuti fa

Operaio morto a Caivano, arrestato il datore di lavoro

9 minuti fa

Putin festeggia il compleanno con Gerhard Schroeder: l’incontro a Mosca e il legame con la Russia

12 minuti fa

Mogol sul totomorte: “Il post di Elisa Isoardi? Ci rido su, la peggior punizione sarebbe vivere in eterno”

15 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio