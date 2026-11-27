(Adnkronos) – “La nostra azienda ha anche una forte rilevanza sociale. Io cerco sempre di far comprendere ai giovani le tematiche che incrociano varie infrastrutture tra cui questa strategica del porto di Civitavecchia”. Lo ha detto il presidente di Leonardo, Francesco Macrì, intervenendo alla presentazione della Blue Med Academy Network, l’hub dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per la formazione dei giovani al porto di Civitavecchia. “Oggi viviamo in un contesto geopolitico estremamente deteriorato. A un certo punto qualcosa si è rotto perché aree meno sviluppate sono cresciute molto dal punto di vista tecnologico e oggi viviamo forti tensioni, con conflitti bellici, e un confronto serrato sulle tecnologie. Un confronto che non è più tra imprese ma tra sistemi”, ha osservato.

Da qui il nodo della crescita: “Oggi la competizione si sta spostando sui primati tecnologici, da qui passa la rinascita economica del nostro Paese che negli ultimi anni è cresciuto pochissimo e può tornare a crescere solo attraverso l’innovazione tecnologica”. Per il presidente di Leonardo, “l’autonomia tecnologica garantisce l’autonomia tecnica, che garantisce l’occupazione. Oggi si stanno distruggendo posti di lavoro e se ne stanno creando di nuovi e per rispondere a questa necessità un territorio si deve attrezzare. È il momento di fare sistema tra grandi aziende, mondo della ricerca, della formazione, della scuola e dell’università, non è più il tempo di agire singolarmente. Se non si fa qualcosa di sistemico noi rischiamo di perdere questa opportunità”.

Macrì ha poi rivolto una proposta alla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli: “Il Lazio genera nel settore che rappresento un indotto che ha generato 1,65 miliardi e occupa 60mila persone. Nel distretto ci possono stare sia enti di ricerca, università ma anche un ente portuale che è la porta di accesso ai mercati internazionali, tra l’economia del mare e le nostre filiere produttive”.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026