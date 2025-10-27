Attualità

Macerata, assalto a portavalori in A14: usati esplosivo e armi semiautomatiche

(Adnkronos) – Tentativo di rapina a due furgoni portavalori lungo la carreggiata sud dell'A14, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, verso le ore 18 di questo pomeriggio. I furgoni sono stati attaccati da armi semiautomatiche ed esplosivo, sono stati sparsi sulla strada anche chiodi a tre punte, ma né le guardie giurate né gli utenti dell'autostrada in transito sono stati feriti. ⁠La rapina non è andata a buon fine e i rapinatori si sono allontanati a mani vuote. La polizia di Macerata ha attivato immediatamente il piano antirapina. Sul posto polizia stradale, squadra mobile, commissariato di Civitanova Marche e polizia scientifica. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Ottobre 2025

