Macchinista muore investito da treno nel Reggiano

(Adnkronos) – Un uomo è morto, investito da un treno presso lo scalo merci di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. La vittima è un macchinista di Mercitalia (Ferrovie dello Stato), che si trovava sui binari quando è sopraggiunto il convoglio. Subito dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 20.40, la circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Bologna è stata sospesa e sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Matteo Salvini esprime "profondo dolore" per quanto accaduto e ha chiesto una relazione dettagliata dell'accaduto. "Porgo le mie più sincere condoglianze ai suoi cari e a tutti i colleghi", sottolinea Salvini in una nota del Mit. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Dicembre 2024